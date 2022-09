House of the Dragon: il teaser rivela il debutto di Emma D'Arcy e Olivia Cooke

Un teaser dell'episodio 6 di House of the Dragon, nel quale ci sarà l'atteso salto temporale, mostra per la prima volta il debutto di Emma D'arcy e Olivia Cooke.

Con l'uscita della quinta puntata di House of the Dragon siamo giunti ormai a metà della prima stagione, e in arrivo c'è un importante cambio di guardia: Milly Alcock ed Emily Carey, le quali hanno interpretato finora la principessa Rhaenyra Targaryen e Alicent Hightower, verranno sostituite da Emma D'Arcy e Olivia Cooke a partire dal prossimo episodio.

Un teaser dell'episodio 6 rilasciato da HBO ci mostra infatti il debutto delle attrici nel ruolo delle protagoniste femminili della serie, che saranno presentate in seguito a un salto temporale. House of the Dragon proseguirà infatti verso gli eventi della Danza dei Draghi, una guerra civile cruciale nella storia del Westeros.

House of the Dragon: una scena della serie

In ogni puntata di House of the Dragon andata in onda abbiamo visto un salto temporale: tra i primi due episodi era di circa sei mesi, tra il secondo e il terzo di quasi tre anni. Abbiamo già visto alcuni attori cambiare, come colui che interpreta Laenor Velaryon e colei che veste i panni di Savannah Steyn. Lo switch più atteso è però quello di Rhaenyra e Alicent Hightower, che era stato preannunciato da prima dell'inizio della serie e che durerà fino alla fine della stagione.