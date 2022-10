House of the Dragon: Paddy Considine rivela il più grande rimpianto di Re Viserys

Nel corso si una recente intervista Paddy Considine si è aperto sul suo personaggio in House of the Dragon, rivelando quello che secondo lui è stato il suo più grande rimpianto.

Mentre ci prepariamo ad assistere al penultimo episodio di House of the Dragon, Paddy Considine si è aperto in merito al suo personaggio nella serie e in questa prima stagione, parlando della scelta che secondo lui Re Viserys ha vissuto con più rammarico fino ad ora.

Ovviamente vi avvisiamo che continuare la lettura significa incappare in spoiler relativi all'ottavo episodio di House of the Dragon.

House of the Dragon: una scena del sesto episodio

Nel corso di una recente intervista con The Hollywood Reporter Paddy Considine, parlando della scomparsa di Re Viserys nell'ultimo episodio, si è messo ad analizzare le varie scelte complicate che ha dovuto prendere nel corso del suo regno, aprendosi su quelle che secondo lui sono state le più pesanti da portarsi dietro fino alla fine, avendo potuto cercare di evitare di prenderle: "L'unico errore che ha commesso è stato quello diventare re. Avrebbe dovuto reagire dicendo: 'No, dallo a Rhaenys. Non lo voglio. Farò volare i draghi e mi divertirò con le donne nei luoghi nefasti della città", ha detto l'attore di House of the Dragon.

House of the Dragon come The Crown: bisogna sottostare alla Corona

Successivamente, sempre nel corso della stessa intervista ha rivelato di quella che considera la seconda decisione difficile con cui ha dovuto fare i conti: "Penso che abbia trascurato di essere un buon padre per la sua seconda famiglia. Penso che abbia trascurato di impegnarsi con quei bambini. Non gli piaceva. Un giorno ero sul set e uno degli attori che interpreta uno dei miei figli mi dice: 'Ci odi'. E io: 'Cosa? Cosa intendi? Che vi odio come persone, che fuori dal personaggio e come attore vi odio?' E lui ha detto, 'No, Viserys ci odia, perché odi i tuoi figli'. Ero tipo, wow, è fantastico. Ѐ stato così profondo", e poi ha continuato, "Viserys non odia i suoi figli, semplicemente non li ama nel modo in cui ama Rhaenyra, dal momento che sua madre Aemma è l'amore della sua vita. In un certo senso si sente responsabile, perché era così ostinato nel volere un erede maschio, e ci sono state diverse gravidanze fallite, per averla spinta ad avere un figlio così tante volte. Questo è il suo grande rimpianto. Questo è in parte il motivo per cui ha scelto Rhaenyra come sua erede: c'è un po' di senso di colpa in questo frangente".

Anche se Viserys è uscito definitivamente fuori da House of the Dragon, con molta probabilità le sue scelte e parole aleggeranno ancora per molto tempo all'interno della serie.