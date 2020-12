House of the Dragon: Matt Smith tra i nuovi arrivi nel cast

Matt Smith è uno dei nuovi arrivi nel cast di House of the Dragon, il nuovo show ideato come prequel del Trono di Spade.

Il cast di House of the Dragon, serie prequel del cult Il Trono di Spade, si è arricchito con l'arrivo di Olivia Cooke, Matt Smith ed Emma D'Arcy.

Il progetto è sviluppato dallo scrittore George R.R. Martin, Ryan Condal e Miguel Sapochnik.

Nella serie Olivia Cooke avrà la parte di Alicent Hightower, Emma D'Arcy interpreterà la principessa Rhaenyra Targaryen, mentre Matt Smith avrà in House of the Dragon la parte del principe Daemon Targaryen. Lord Corlys Velaryon, inoltre, potrebbe essere affidato a Danny Sapani.

Nelle dieci puntate Alicent sarà la figlia di Otto Hightower, Consigliere del Re, e giovane più avvenente nei Sette Regni. La giovane è stata cresciuta nella Fortezza Rossa, rimanendo a stretto contatto con il re e i suoi consiglieri, e possiede grazia e acume politico. La principessa Rhaenyra Targaryen ha sangue puro di Valyria e sa cavalcare i draghi, l'unico suo difetto è non essere nata uomo.

Il principe Daemon Targaryen è invece il fratello minore di Re Viserys ed erede al trono. Il giovane è un guerriero impareggiabile e sa cavalcare i draghi, possedendo un sangue puro. La descrizione del personaggio ricorda però che ogni volta che nasce un Targaryen gli dei gettano in aria una moneta...

HBO ha poi annunciato che alla regia saranno impegnati anche Clare Kilner, Geeta Patel e Greg Yaitanes.

Nella serie House of the Dragon - progetto ideato dallo scrittore George R.R. Martin in collaborazione con Ryan Condal e Miguel Sapochnik - l'attore Paddy Considine sarà Re Viserys Targaryen, che sale al trono dopo Jaehaerys Targaryen venendo scelto dai signori di Westeros durante il Concilio di Harrenhal.

Il nuovo show televisivo, che dovrebbe debuttare nel 2022, è tratto dal libro Fire & Blood che racconta tra le pagine la storia della famiglia Targaryen, dando spazio ad eventi ambientati ben 300 anni prima rispetto a quanto mostrato in Il trono di spade.

Lo showrunner di House of the Dragon sarà Ryan Condal (Colony) in collaborazione con il regista Miguel Sapochnik, impegnato anche dietro la macchina da presa di alcuni dei dieci episodi.

Per ora HBO non ha rivelato la descrizione di tutti i personaggi che saranno protagonisti della serie, tuttavia sul piccolo schermo si dovrebbe assistere allo scontro chiamato all'interno della saga la Danza dei draghi.