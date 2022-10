House of the Dragon: il promo dell'episodio 8 della serie HBO sembra promettere moltissimo

Con il promo dell'ottavo episodio di House of the Dragon ne vedremo delle belle: un salto temporale sembra infatti promettere moltissimo sul finale di questa serie prequel.

In questi giorni HBO ha pubblicato un trailer promozionale legato all'ottavo episodio della prima stagione in uscita per House of the Dragon dal titolo "The Lord of the Tides".

In questo video possiamo notare alcuni nuovi e succosi dettagli riguardo alla serie, scoprendo che House of the Dragon vivrà un nuovo salto temporale al cui centro troviamo i figli di Rhaenyra e Alicent, anticipando e suggerendo una grande mossa da parte della famiglia Hightower in relazione al potere e al Trono di Spade.

House of the Dragon come Succession: l'eredità per il Trono si gioca in famiglia

Vi ricordiamo che l'ottavo episodio della serie andrà in onda dal 9 ottobre, e che House of the Dragon si basa sul libro "Fire & Blood" di George R.R. Martin, raccontando l'ascesa e la caduta dei Targaryen, l'unica famiglia di signori dei draghi sopravvissuta al destino di Valyria.

Gli eventi rappresentati si svolgono 300 anni prima di tutto quello che abbiamo visto nel pluripremiato adattamento de Il Trono di Spade.