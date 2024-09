House of the Dragon 2: aperti su Amazon i preorder dell'edizione Steelbook (4K Ultra HD)

Su Amazon i fan di House of the Dragon possono attualmente preordinare l'edizione Steelbook (4K Ultra HD) della seconda stagione.

Contrariamente a ogni aspettativa, House of the Dragon ha riscosso reazioni estremamente positive fra il pubblico grazie alla sua capacità di riportare i fan nell'affascinante universo di Westeros, pur raccontando una storia nuova e avvincente. Ambientato due secoli prima degli eventi de Il Trono di Spade, il prequel ha conquistato gli spettatori con intrighi politici, dinamiche familiari complesse e spettacolari scene d'azione. La qualità della produzione, con effetti visivi impressionanti e draghi magnificamente realizzati, ha contribuito a mantenere alta l'attenzione. Il successo è stato alimentato anche dall'abilità nel mantenere lo spirito epico e drammatico della serie madre, attirando vecchi fan e nuovi spettatori.

Dopo l'accoglienza alla prima stagione, anche la seconda ha preso gli appassionati, trasportandoli nei nuovi eventi e scontri attualmente in corso. Per questa e altre ragioni, oggi vi segnaliamo che su Amazon sono aperti i preorder per l'edizione Steelbook (4K Ultra HD) di House of the Dragon 2. Sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, trovate il preorder della seconda stagione a 59,99€, con la sua uscita fissata al 21 novembre 2024, e "prenotazione al prezzo minimo garantito" (trovate i dettagli di questa prenotazione su Amazon). Se interessati al recupero, o ad avere qualche info in più sulla pellicola in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente, o cliccare su questo indirizzo.

La seconda stagione di House of the Dragon

In House of the Dragon 2 gli eventi visti in precedenza proseguiranno nel narrare la cosiddetta Danza dei Draghi, il conflitto civile che si sviluppa all'interno della famiglia Targaryen dopo la scomparsa del re Viserys. A seguito della sua morte, vedremo la formazione di due fazioni in lotta per la successione. Da un lato ci sono i Neri, che appoggiano la pretesa della principessa Rhaenyra al Trono di Spade; dall'altro i Verdi, guidati da Ser Otto Hightower e sua figlia, la regina Alicent, i quali sostengono che la corona spetti al principe Aegon II.

Sfruttate anche voi questo preorder su Amazon per avere un'edizione imperdibile di House of the Dragon. 2.