House of the Dragon 1x09: gli showrunner hanno difeso la scelta presa da un personaggio

Nel corso di un loro recente intervento gli showrunner di House of he Dragon hanno preso le difese di un personaggio che ha optato per una particolare scelta nel nono episodio.

Intervenendo a "Inside the Episode" della HBO, gli showrunner di House of the Dragon hanno preso le difese nei confronti della scelta fatta da uno dei protagonisti nel corso del nono episodio. Continuando nella lettura ci saranno spoiler legati alla serie, sconsigliandovi di proseguire se non foste in pari con la serie.

House of the Dragon: guida alla linea di successione dei Targaryen

Nel corso di questo nono episodio di House of the Dragon vediamo la famiglia Hightower impegnata nel creare la situazione più consona per i loro piani di potere. Il loro obiettivo è quello di insediare sul trono Aegon II Targaryen, il figlio della regina Alicent, andando contro il volere del re, il quale ha nominato la principessa Rhaenyra come legittima erede. Così la Fortezza Rossa viene messa sottochiave e la principessa non viene avvertita della scomparsa del padre. Fra i "prigionieri" in questa situazione troviamo anche la principessa Rhaenys.

Spiegando la situazione Miguel Sapochnik, co-showrunner di House of the Dragon ha detto che: "Quindi Rhaenys si sveglia e si rende conto di essere prigioniera, perché se dovesse uscire, la paura è che vada direttamente da Rhaenyra e le dica cosa sta succedendo".

House of the Dragon: Matt Sith e Paddy Considine in una scena

Quando Rhaenys prova a fuggire aiutata da un membro della guardia reale, ha l'occasione per uscire fuori e raggiungere il dorso del suo drago. Proprio in quel momento potrebbe tranquillamente incendiare la stanza con tutti i pretendenti illegittimi al trono ma non lo fa. Da ciò gli spettatori hanno cominciato a riflettere su questa sua scelta, accompagnata dall'opinione degli sceneggiatori in merito: "Volevamo assicurarci che ci fosse carne per il suo personaggio. Rhaenys non era passiva e ci è sembrato un momento incredibilmente prezioso per far sì che, anziché limitarsi a testimoniare qualcosa, potesse prendervi parte, con il suo punto di vista morale trasformato dalla ragione all'inazione piuttosto che nell'azione".

Ryan Condal, l'altro showrunner di House of the Dragon ha infine concluso: "Sa che se avesse dato il comando al suo drago, avrebbe messo fine a qualsiasi possibilità di guerra e, probabilmente, avrebbe dato pace a tutto il regno, ma credo che probabilmente non volesse essere responsabile e far questo a un'altra madre. È una scelta complessa, che la gente potrebbe contestare o su cui potrebbe avere dei problemi, ma è la scelta che Rhaenys fa in quel momento. La vediamo uscire allo scoperto e portare a Roccia del Drago la notizia del colpo di stato e del furto del trono di Rhaenyra. È stato un grande momento eroico per il suo personaggio".