House of the Dragon 1x06: una scena tagliata alimenta le ipotesi dei fan su Daemon

Una scena tagliata dall'episodio 1x06 di House of the Dragon sembra alimentare alcune teorie dei fan riguardanti Daemon.

Una scena tagliata dall'episodio 1x06 della serie House of the Dragon sembra confermare una teoria dei fan riguardante il personaggio di Daemon.

Se non volete anticipazioni o indiscrezioni sulla serie prequel del Trono di Spade non proseguite con la lettura.

Un video apparso online mostra dei momenti tagliati dalla puntata intitolata The Princess and the Queen della serie House of the Dragon.

Dopo il salto temporale di dieci anni compiuti dalla narrazione, Daemon sta vivendo a Pentos con la moglie Laena e le figlie Baela e Rahena.

Una sequenza tagliata mostra il principe interpretato da Matt Smith avvicinarsi a uno dei servitori, sussurrargli qualcosa all'orecchio e mantenere un atteggiamento piuttosto intimo.

Secondo i fan si tratterebbe di una conferma che Daemon sia bisessuale. Tra le pagine del libro Fire & Blood scritto da George R.R. Martin non si parla molto della sessualità del personaggio che, in ogni caso, si sposa più volte e ha anche delle amanti. Il fratello di Viserys non sembra però avere particolari limiti per quanto riguarda la sua vita sessuale.

La serie, inoltre, ha già compiuto varie modifiche al materiale originale e sarà interessante scoprire se la serie affronterà in modo esplicito questo aspetto della vita del protagonista.