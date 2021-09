House of Secrets: Chris Columbus al lavoro sulla serie targata Disney+

Chris Columbus sta realizzando una nuova serie per Disney+, House of Secrets, basata sulla serie di romanzi fantasy per ragazzi scritti da lui insieme a Ned Vizzini.

Disney Branded Television ha annunciato che è in fase di sviluppo una serie fantasy di azione e avventura, basata sulla collana di romanzi per ragazzi House of Secrets, creata dal regista e sceneggiatore premio Oscar Chris Columbus, che sta lavorando al progetto per Disney+.

Dopo i suoi numerosi successi, Chris Columbus, torna per questa nuova serie basata proprio sui racconti creati da lui e da Ned Vizzini a partire dal 2013, diventati poi una serie di libri fantasy. Lo show verrà creato da lui insieme ai suoi partner della 26°Street Pictures, ovvero Michael Barnathan e Mark Radcliffe.

Lo sviluppo della serie è sotto la guida di Ayo Davis, vicepresidente esecutivo della sezione Creative Development and Strategy alla Disney Branded Television. Su questo lavoro ha dichiarato: "Chris, Michael e Mark raccontano storie che risuonano con un pubblico multiplo, attraverso generazioni e generi che offrono un senso di magia e meraviglia attraverso personaggi unici. C'è così tanta affinità con i loro acclamati film e siamo lieti di lavorare con loro per sviluppare "House of Secrets" in un'emozionante serie Disney+"

House of Secrets ruoterà attorno ai fratelli Brendan, Eleanor e Cordelia Walker, che non sono contenti quando la loro famiglia decide di trasferirsi una raccapricciante casa vittoriana, un tempo di proprietà di un romanziere occulto, Denver Kristoff. Quando i Walker si rendono conto che il loro nuovo vicino ha piani sinistri per loro sono intrappolati nella casa magica, viaggiando attraverso i fantastici universi intrecciati dei romanzi di Kristoff.