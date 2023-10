This Town: la nuova serie dell'autore di Peaky Blinders si mostra nelle prime immagini

Sono state diffuse in rete le prime immagini ufficiali di This Town, la nuova serie televisiva creata da Steven Knight, ovvero l'autore dell'acclamata Peaky Blinders.

La serie in sei parti, che vede protagonisti Michelle Dockery (Downton Abbey), Nicholas Pinnock (For Life) e David Dawson (My Policeman), è prodotta da Kudos of Banijay UK e Nebulastar per la BBC, con i Mercury Studios in co-produzione con Kudos North, Stigma Films e Nick Angel. La serie è stata girata nelle West Midlands e presso gli studi Digbeth Loc Film and TV di Steven Knight.

La trama della serie segue la formazione di un gruppo musicale in un contesto di violenza, mostrando come il genio creativo possa emergere da un periodo di follia. I quattro giovani protagonisti sono Levi Brown (Loss and Return), Jordan Bolger (The Woman King), Ben Rose (Line of Duty) e Eve Austin (You).

Geraldine James (Back to Life), Peter McDonald (The Batman), Freya Parks (La scuola del bene e del male), Shyvonne Ahmmad (Annika), John Heffernan (Dracula), Stefan Asante-Boateng (Coronation Street), Séainín Brennan (The Fall), George Somner (This Is Going to Hurt) e Brendan Gibson (Peaky Blinders) completano il cast della serie.

This Town è stata creata, scritta e prodotta da Knight. È diretta da Paul Whittington e prodotta da Charlotte Surtees e Tim Whitby. I produttori esecutivi sono Karen Wilson, Martin Haines e Katie McAleese per Kudos e Jo McClellan per la BBC. Anche Laura Conway (Kudos North), Matthew James Wilkinson (Stigma Films) e Nick Angel sono produttori esecutivi. Banijay Rights si occuperà della distribuzione internazionale della serie.