House of Gucci, Lady Gaga ha già visto il film di Ridley Scott: ecco cosa ha detto

Lady Gaga ha recentemente ammesso in pubblico di aver visto House of Gucci, il nuovo film di Ridley Scott che secondo la star, a quanto pare, è 'davvero molto bello.'

Lady Gaga non ha potuto fare a meno di usare un imprecazione pubblicizzando il suo nuovo film: House of Gucci. Diretto dall'acclamato regista Ridley Scott, il dramma biografico segue le vicende della famiglia che ha dato vita al famoso marchio di moda italiano, esplorando anche l'omicidio di Maurizio Gucci.

House Of Gucci: Lady Gaga e Adam Driver in una foto dal set di Gressoney

La Gaga nel film interpreta Patrizia Reggiani, una socialite italiana che è entrata a far parte della famiglia Gucci nel 1972. Questa nuova pellicola hollywoodiana è il secondo film importante della star americana dopo la sua acclamata performance in A Star Is Born del 2018.

In una recente esibizione dal vivo, la Gaga ha parlato della pellicola al suo pubblico: una fan (@gagallure) ha girato un video del suo breve discorso e lo ha pubblicato su Twitter. Nella clip si sente la cantante dire che ha appena visto l'intero film e che è rimasta piuttosto colpita; "È davvero fottutamente bello", ha esclamato la musicista 35enne.

Mentre i trailer di House of Gucci hanno mostrato le superbe abilità recitative di Lady Gaga, il film ha ricevuto commenti negativi da parte dei membri della famiglia Gucci. In particolare, la Reggiani ha espresso il suo fastidio per il fatto che l'attrice e cantante americana non abbia deciso di incontrarla prima dell'inizio delle riprese del film biografico.