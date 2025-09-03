A House of Dynamite è la previsione sinistra di Kathryn Bigelow sull'America: ecco il trailer del film Netflix

Netflix ha diffuso in streaming il trailer di A House of Dynamite, nuovo thriller politico diretto dal Premio Oscar Kathryn Bigelow, regista di The Hurt Locker.

Il film segue Rebecca Ferguson nei panni di Olivia Walker, ufficiale senior della Situation Room, che deve individuare la fonte di un missile nucleare solitario diretto verso gli Stati Uniti e fermarlo prima che distrugga Chicago.

Del cast fanno parte anche Idris Elba, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram, Jonah Hauer-King, Greta Lee e Jason Clarke. La data d'uscita sulla piattaforma digitale è prevista per il 10 ottobre prossimo, dopo la presentazione in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia attualmente in corso.

A House of Dynamite il cast al photocall di Venezia 2025

L'acclamazione ricevuta alla Mostra del Cinema di Venezia

Il film, di cui potete leggere la nostra recensione, ha ricevuto undici minuti di standing ovation dopo la sua anteprima col pubblico alla Mostra avvenuta martedì sera. Idris Elba ha persino aiutato Bigelow ad alzarsi in piedi mentre gli applausi continuavano. Entrambi hanno cortesemente partecipato agli applausi, mentre Ferguson mandava baci al pubblico del Teatro Sala Grande.

Durante la conferenza stampa a Venezia, tenutasi qualche ora prima dopo la proiezione per la stampa, Bigelow ha dichiarato ai giornalisti di sperare che "il film possa diventare un invito a decidere cosa fare riguardo a tutte queste armi". "La mia risposta sarebbe avviare una riduzione dell'arsenale nucleare" ha proseguito. "In che modo annientare il mondo può essere considerata una buona misura difensiva?", è stata la provocazione della regista.

Bigelow ha diretto A House of Dynamite su una sceneggiatura di Noah Oppenheim. I due sono anche produttori insieme a Greg Shapiro. Tra i produttori esecutivi figurano Brian Bell e Sarah Bremner. Jeremy Hindle e Sumaiya Kaveh sono co-produttori. Il film arriva otto anni dopo il precedente della regista, Detroit (2017).