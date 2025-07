Hot Wheels: Jon M. Chu, che ha portato al successo Wicked, sarà il regista del film

Sarà Jon M. Chu il regista del film ispirato al brand di giocattoli Hot Wheels che verrà prodotto da Mattel e Warner Bros Pictures.

Il filmmaker, reduce dal successo della prima parte di Wicked che ha incassato oltre 750 milioni di dollari e ottenuto 10 nomination agli Oscar, tornerà quindi sul set in occasione del progetto che spera di replicare l'accoglienza riservata a Barbie.

Chi lavorerà al film targato Mattel

A scrivere la sceneggiatura di Hot Wheels saranno Juel Taylor e Tony Rettenmaier, già autori di Creed II e Hanno clonato Tyrone. Nel team della produzione, inoltre, ci saranno anche la Bad Robot di J.J. Abrams ed Electric Somewhere di Jon M. Chu.

Il progetto viene descritto come un action movie ispirato alla famosa linea di macchine giocattolo della Mattel, portando sul grande schermo i veicoli più spettacolari e veloci di sempre.

La trama, tuttavia, non è ancora stata annunciata e non sono stati condivisi i nomi dei possibili protagonisti.

Chu sta già collaborando con Warner Bros e Bad Robot in occasione di Oh, the Places You'll Go!, film animato tratto dalla storia del Dr. Seuss.

L'annuncio del regista di Hot Wheels

Robbie Brenner, presidente di Mattel Studios, ha annunciato: "La capacità di Jon di delineare mondi ricchi ed elaborati con un punto di vista in grado di distinguersi lo rende lo storyteller ideale per portare in vita Hot Wheels. I suoi film sono degli spettacoli dal punto di vista visivo - un vero piacere per gli occhi - ma ciò che li distingue sono il modo in cui intreccia narrazioni indimenticabili all'interno di questi spettacolari inquadrature. Insieme alla coinvolgente narrazione di Juel e Tony, questo team è in una posizione unica per catturare il cuore, l'adrenalina e lo spirito di Hot Wheels, un marchio leader nella cultura automobilistica".

Chu, parlando del marchio che ha debuttato nel 1968, ha aggiunto: "Hot Wheels è sempre andato oltre la velocità, si tratta di immaginazione, connessione e dell'entusiasmo legato al gioco. Portare quello spirito sul grande schermo è un'opportunità incredibile. Sono entusiasta nel collaborare con Mattel Studios, Warner Bros Pictures e Bad Robot per creare un'avventura che rende onore all'eredità di Hot Wheels portandolo in una direzione totalmente nuova".