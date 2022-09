Hot Take: The Depp/Heard Trial, il trailer del film sul processo delle due star

Il 30 settembre su Tubi debutterà il film Hot Take: The Depp/Heard Trial, sul processo che ha visto protagonisti Amber Heard e Johnny Depp.

Tubi ha condiviso il trailer del film Hot Take: The Depp/Heard Trial, in arrivo venerdì 30 settembre sulla piattaforma di streaming.

Nel video si vedono le prime sequenze del progetto originale girato rapidamente per sfruttare l'attenzione mediatica che ha circondato lo scontro in tribunale delle due star.

Il film originale Hot Take: The Depp/Heard Trial avrà come protagonisti gli attori Mark Hapka e Megan Davis nei ruoli dei due ex coniugi al centro di un'aspra battaglia legale, Johnny Depp e Amber Heard.

Nel cast ci sono anche Melissa Marty nel ruolo dell'avvocato Camille Vasquez e Maryarrig in quello di Elaine Bredehoft, legale dell'attrice.

Il filmato promozionale sembra dimostrare l'intenzione di dare spazio a entrambi i punti di vista della storia presentata in tribunale, e sarà interessante scoprire in che modo si rappresenteranno i due attori al di fuori dell'aula di tribunale.

Alla regia del progetto originale di Tubi - piattaforma gratuita di proprietà di FOX, che però è disponibile solo negli Stati Uniti - c'è Sara Lohman, mentre la sceneggiatura è firmata da Guy Nicolucci.