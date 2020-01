Horse Girl: il trailer del film Netflix con Alison Brie

Alison Brie è la star di Horse Girl, film prodotto per Netflix di cui è stato condiviso il trailer ufficiale online.

Horse Girl, di cui Netflix ha condiviso il primo trailer, è il nuovo film con protagonista Alison Brie, la star della serie GLOW.

Il video mostra qualche dettaglio della vita di Sarah, la cui vita solitaria si divide tra le visite alla tomba della madre e l'affetto che prova nei confronti del suo cavallo. La giovane si ritova poi alle prese con dei problemi di salute, situazione che la spinge persino a credere di avere a che fare con esperienze legate agli alieni.

Horse Girl verrà presentato in anteprima al Sundance Film Festival 2020 il 27 gennaio e sarà poi disponibile in streaming dal 7 febbraio. La sinossi ufficiale anticipa:

Sogni sempre più lucidi si insinuano nella vita quotidiana di Sarah (Alison Brie), una giovane introversa con una passione per il bricolage, i cavalli e le serie crime soprannaturali.

Nel cast, oltre ad Alison Brie, ci sono anche Debby Ryan, John Reynolds, Molly Shannon, John Ortiz, Paul Reiser e Jay Duplass. Tra gli interpreti anche Robin Tunney, Matthew Gray Gubler, Meredith Hagner e Dylan Gelula.

La regia del film è di Jeff Baena, co-autore della sceneggiatura con Alison Brie, mentre tra i produttori ci sono anche Jay e Mark Duplass.