Homeland 8: il teaser dedicato a Claire Danes

Homeland 8 arriverà sugli schermi americani domenica 9 febbraio e il nuovo teaser diffuso da Showtime è dedicato al personaggio di Carrie Mathison, la protagonista dello show.

Il breve video promozionale mostra solo la donna mentre viene interrogata e deve fare i conti con il fatto che ci sono delle giornate di cui non ricorda assolutamente nulla.

L'ultima stagione di Homeland, l'ottava, riprenderà la narrazione con Carrie Mathison (Claire Danes) che cerca di riprendersi dopo mesi trascorsi in brutale isolamento in un gulag russo. Il suo corpo sta guarendo, ma i suoi ricordi sono ancora frammentati, un problema per Saul (Mandy Patinkin), ora consulente per quanto riguarda la Sicurezza Nazionale per conto del nuovo presidente Warner (Beau Bridges). La priorità della nuova amministrazione è quella di porre fine alla guerra infinita con l'Afghanistan e Saul è stato inviato per occuparsi delle negoziazioni con i talebani. Ma a Kabul ci sono signori della guerra, mercenari, zeloti e spie e Saul ha bisogno dei rapporti e delle esperienza che può offrire solo la sua protetta. Contro i consigli medici, Saul chiede a Carrie di andare con lui nella fossa dei leoni per l'ultima volta.