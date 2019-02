Homeland 8: il debutto dell'ultima stagione posticipato all'autunno

Homeland si concluderà con l'ottava stagione della serie, le cui riprese inizieranno nel mese di febbraio, e Showtime ha annunciato che la messa in onda degli episodi inediti è stata posticipata dall'estate all'utunno.

Gary Levine, presidente dell'emittente, ha dichiarato: "Avevamo in precedenza annunciato una première a giugno, ma a causa delle richieste della produzione internazionale sposteremo la première all'autunno".

I dodici episodi di Homeland saranno girati in Marocco, nazione che verrà utilizzata per realizzare le sequenze ambientate in Afghanistan, nazione in cui Carrie - la protagonista interpretata dall'attrice Claire Danes - aveva trascorso del tempo in occasione degli eventi al centro della quarta stagione.

Il presidente di Showtime ha inoltre annunciato: "Ho letto i primi copioni, posso dire che lasciano senza respiro, sorprendendo e conducendo la storia alla sua conclusione".