Homecoming 2: il teaser trailer svela la data di uscita

Homecoming 2 arriverà su Amazon Prime Video e la data di uscita è il 22 maggio, come rivela il teaser trailer condiviso oggi online.

Il video mostra la protagonista risvegliarsi a bordo di una barca, senza ricordarsi come si è ritrovata in quella situazione prima di mostrare un breve montaggio di scene che anticipano qualche immagine dei protagonisti di questo nuovo capitolo della storia.

La serie Homecoming, acclamata dalla critica, ritorna con una seconda stagione, un nuovo mistero e una nuova protagonista, Janelle Monae. Il personaggio che interpreta si risveglia in una barca al largo di un lago senza memoria di come sia arrivata lì e addirittura della sua identità. La sua ricerca di identità la porta nel cuore del Geist Group, la compagnia che si occupa dell'iniziativa soprannominata Homecoming. Nella seconda stagione Stephan James ritorna nel ruolo di Walter Cruz, che sta cercando di costruirsi una nuova vita e di riprendersi dai traumi della guerra e dal progetto Homecoming, quando si accorge che ne esiste una versione ancora più insidiosa, se solo riuscisse a ricordare. Hong Chau riprende il ruolo di Audrey Temple, una impiegata del Geist che si ritrova inaspettatamente ai vertici della scala gerarchica della compagnia. Per la seconda stagione si uniscono al cast l'attore premio Oscar Chris Cooper nei panni di Leonard Geist, l'eccentrico fondatore della compagnia e l'attrice vincitrice di un Emmy Joan Cusack nel ruolo di Francine Bunda, militare e altrettanto eccentrica.

Gli showrunner e produttori esecutivi di Homecoming sono Eli Horowitz e Micah Bloomberg, che sono anche i creatori del podcast di Gimlet Media su cui è basata la serie. Tutti gli episodi della seconda stagione sono diretti da Kyle Patrick Alvarez, che ha svolto anche il ruolo di produttore esecutivo.

Lo show è co-prodotto da Amazon Studios e UCP, tra I produttori esecutivi si annoverano anche: Julia Roberts con la sua casa di produzione Red Om Films, Sam Esmail e la sua casa di produzione Esmail Corp, Chad Hamilton di Anonymous Content, e Chris Giliberti, Alex Blumberg e Matt Lieber di Gimlet Media.

Ecco il poster della seconda stagione: