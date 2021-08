Home Sweet Home Alone, svelata la data di uscita del film ispirato a Mamma, ho perso l'aereo

Il franchise di Mamma, ho perso l'aereo tornerà prossimamente sugli schermi di Disney+ con la commedia Home Sweet Home Alone, un film con star il giovane Archie Yates la cui data di uscita è stata fissata al 12 novembre 2021.

Il progetto si ispira alle avventure di Kevin, personaggio che ha reso una star Macaulay Culkin, che rimane da solo durante le vacanze dopo che la sua famiglia parte senza accorgersi della sua assenza.

Home Sweet Home Alone, oltre al protagonista Archie Yates, ha tra i propri interpreti Ellie Kemper, Rob Delaney, Aisling Bea, Kenan Thompson, Tim Simons, Pete Holmes, Devin Ratray, Ally Maki, Chris Parnell.

La sinossi anticipa:

Max Mercer è un ragazzo dispettoso e pieno di risorse che è stato lasciato a casa mentre la sua famiglia è in Giappone per le vacanze. Così, quando una coppia sposata che cerca di recuperare un cimelio dal valore inestimabile mette gli occhi sulla casa della famiglia Mercer, tocca a Max proteggerla dagli intrusi... e farà di tutto per tenerli fuori. Ne deriveranno delle esilaranti peripezie di proporzioni epiche, ma nonostante il caos assoluto, Max si renderà conto che non c'è davvero nessun posto come la propria "casa dolce casa".

La regia del progetto è di Dan Mazer (Nonno scatenato), mentre la sceneggiatura è firmata da Mikey Day & Streeter Seidell (Saturday Night Live), la storia è di Mikey Day & Streeter Seidell e John Hughes (Mamma, ho perso l'aereo), basata su una sceneggiatura di John Hughes. Hutch Parker (X-Men: Dark Phoenix) e Dan Wilson (Boston - Caccia all'uomo) sono i produttori, mentre Jeremiah Samuels (Stuber - Autista d'assalto) è l'executive producer.