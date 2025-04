Hollywood piange Val Kilmer, da Michael Mann a Josh Brolin: "Era un attore brillante e un brav'uomo"

Poche ore dopo la diffusione della notizia della morte di Val Kilmer si sono moltiplicati i tributi di varie star di Hollywood, tra cui Michael Mann, Josh Brolin e Don Winslow.

L'attore che ha interpretato Bruce Wayne in Batman Forever, ha vestito i panni di Jim Morrison in The Doors di Oliver Stone e ha recitato in molti altri successi degli anni Ottanta e Novanta, è morto, come ha confermato il New York Times, per una polmonite a 65 anni. Da diversi anni lottava contro un cancro alla gola.

Immediati gli omaggi di alcune delle più grandi personalità di Hollywood, a cominciare proprio da Mann, che lo diresse nel suo cult Heat - La sfida, dove non sfigurò affatto accanto a colossi come Al Pacino e Robert De Niro.

The Doors: una scena con Val Kilmer

Gli omaggi di Hollywood all'attore scomparso

Robert De Niro e Val Kilmer in una sequenza di Heat - La sfida, di Michael Mann

Michael Mann, che ha diretto Kilmer insieme a Robert De Niro, Al Pacino e Jon Voight nell'acclamato action-thriller del 1995 Heat - La sfida, ha ricordato l'attore come portatore di una "corrente potente" nel cinema.

Tom Cruise con Val Kilmer in Top Gun

"Mentre lavoravo con Val in Heat mi sono sempre meravigliato della gamma, della brillante variabilità all'interno della potente corrente del personaggio che Val possedeva ed esprimeva. Dopo tanti anni in cui Val ha lottato contro la malattia e ha mantenuto il suo spirito, questa è una notizia tremendamente triste", ha dichiarato Mann in un comunicato.

Josh Brolin ha postato una sua foto con Kilmer su Instagram, scrivendo: "Ci vediamo, amico. Mi mancherai. Eri un petardo intelligente, stimolante, coraggioso e ultra-creativo. Non ne sono rimasti molti. Spero di vederti lassù nei cieli quando ci arriverò. Fino ad allora, ricordi fantastici, pensieri adorabili".

Val Kilmer e Nicole Kidman in una scena di 'Batman Forever'

Anche Josh Gad ha reso omaggio su Instagram, postando una foto di Kilmer nei panni di Tom "Iceman" Kazansky di Top Gun: "RIP Val Kilmer. Grazie per aver definito molti dei film della mia infanzia. Sei stato davvero un'icona".

Il leggendario studio di effetti visivi Industrial Light & Magic ha ricordato Kilmer con un post sul suo account ufficiale Instagram Threads: "Siamo profondamente addolorati nell'apprendere della scomparsa del nostro amico e collega Val Kilmer. Con i suoi ruoli memorabili di Madmartigan, Iceman, Doc Holliday e Jim Morrison, Val si è affermato come uno dei più grandi. Ci mancherà profondamente e i nostri pensieri sono rivolti alla sua famiglia in questo momento".

Lauren Holly ha scritto un breve tributo a Kilmer, postando semplicemente "RIP Val Kilmer" su Threads. Lo scrittore americano Don Winslow ha scritto su X: "Riposa in pace Val Kilmer. Un attore brillante e un brav'uomo".