Hollywood Homicide: Harrison Ford e Josh Hartnett, tensioni e silenzi sul set

Secondo quanto riferito da alcuni voci anonime presenti sul set di Hollywood Homicide, Harrison Ford e Josh Hartnett non andarono molto d'accordo durante le riprese del film e, come hanno notato in molti, nessuno dei due era molto affabile con l'altro durante il tour promozionale.

In seguito, durante un'intervista inerente ad un altro film, Hartnett ha rivelato che lui e Ford iniziarono a costruire un rapporto più "sano" verso la fine delle riprese. L'attore ha anche detto che ci sono state molte volte in cui si sono ritrovati seduti in macchina, quando avrebbero dovuto girare una scena, e nessuno dei due ha detto una parola per ore e ore.

In un'altra intervista Ford ha ammesso che questo è stato il peggior film che abbia mai girato nella sua carriera e che l'ha fatto solo per soldi: "Odiavo la sceneggiatura, non sono andato molto d'accordo con alcuni attori del cast e, se devo essere sincero, ho accettato il ruolo solo per soldi."

Su Rotten Tomatoes il film ha una valutazione di approvazione del 30% sulla base di 163 recensioni e una valutazione media di 4,71 / 10. Il consenso critico del sito recita: "Hollywood Homicide soffre le infinite sottotrame e il fatto di non essere abbastanza risate."