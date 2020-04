Holly Marie Combs contro Donald Trump: "Sei una disgrazia per il genere umano"

Holly Marie Combs, la star della serie Streghe, ha criticato apertamente il presidente Donald Trump per come ha gestito l'emergenza Coronavirus accusandolo di essere colpevole della morte di molte persone, tra cui suo nonno.

L'attrice ha infatti ricordato come avesse pubblicamente parlato della situazione sottovalutando i rischi reali, situazione che potrebbe aver contribuito ad aumentare i contagi.

L'attrice Holly Marie Combs ha scritto alcuni giorni fa: "Mio nonno è morto oggi. Ha votato per te. Ti credeva quando hai detto che questo virus non era peggiore rispetto all'influenza. Ha creduto a ogni bugia che hai borbottato più volte. Oggi è morto a causa del Covid-19 un giorno dopo il suo sessantaseiesimo anniversario di matrimonio. Sei una disgrazia per la razza umana".

I sostenitori di Donald Trump non hanno esitato ad attaccare la star del piccolo schermo, costringendo l'attrice a dichiarare duramente: "Zero tolleranza per i fan di Trump. Zero. Andate a commentare nella timeline di qualcun altro. Non oggi Satana".

My grandfather died today. He voted for you. He believed you when you said this virus was no worse than the flu. He believed every lie you muttered and sputtered. He died today from Covid-19 one day after his 66th wedding anniversary. You’re a disgrace to the human race. — Holly Marie Combs (@H_Combs) April 27, 2020

Zero tolerance for Trumpers. Zero. Take it to someone else’s timeline. Not today Satan. — Holly Marie Combs (@H_Combs) April 28, 2020

Holly Marie Combs si è quindi aggiunta a una lista sempre più lunga di star americane che hanno criticato pubblicamente il presidente degli Stati Uniti per aver inizialmente dichiarato che i rischi erano molto bassi per la popolazione americana. Negli ultimi giorni, inoltre, il miliardario è stato al centro di commenti e battute ironiche a causa delle sue strane teorie riguardanti l'ipotesi di iniettare disinfettante e usare raggi ultravioletti per combattere il virus.