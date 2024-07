Shannen Doherty, la promessa scherzosa a Holly Marie Combs: "Diceva che mi avrebbe tormentata"

Dopo la scomparsa di Shannen Doherty, la collega di Streghe Holly Marie Combs ha dedicato un pensiero in onore dell'amica, deceduta prematuramente a soli 53 anni a causa di una lunga malattia. Combs è tornata su Instagram per condividere un nuovo messaggio in suo onore.

Insieme a Doherty, Holly Marie Combs ha recitato nella serie tv Streghe con Alyssa Milano. Tra Combs e l'interprete di Prue nacque una grande amicizia che è durata fino alla morte dell'attrice di Beverly Hills 90210.

Dall'aldilà

L'amica aveva promesso che sarebbe tornata a trovarla dall'aldilà, come ha ricordato scherzosamente Combs:"È passata una settimana e sembra un'eternità. Ho passato tutto il giorno a cercare una foto particolare e ho trovato praticamente tutte le foto tranne quella. Shannen aveva promesso di tormentarmi ma pensavo che sarebbe stata occupata con qualcun altro all'inizio. Ahimè, sono sicura che la foto apparirà quando e dove meno me lo aspetto. La mia roccia".

Shannen Doherty in una scena di Streghe con Alyssa Milano

Il giorno dopo, Holly Marie Combs è tornata a parlare di Shannen Doherty nel podcast dedicato a Streghe:"Penso che abbia fatto tutto il possibile nel tempo che aveva a disposizione ma pensavamo ne avesse di più. E questa è davvero la parte triste. Avevamo grandi, grandi piani quest'anno. E lei non pensava di dover andar via così presto".

Tuttavia, l'interprete di Piper è grata per tutti i momenti condivisi con l'amica:"Una delle ultime volte che sono stata con lei, abbiamo effettivamente guardato insieme i primi due episodi come se fossimo di nuovo adolescenti. Siamo state nel suo ufficio a guardare gli episodi insieme prima di registrare. Ho avuto un po' di tempo per rifletterci ed è andato tutto bene".

Streghe è andato in onda dal 1998 al 2006, con protagoniste le sorelle Halliwell: Prue (Shannen Doherty), Piper (Holly Marie Combs), Phoebe (Alyssa Milano) e Paige (Rose McGowan), introdotta soltanto dalla quarta stagione.