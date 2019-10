Hole - L'abisso: i film horror e il piacere della paura (VIDEO)

The Hole - l'abisso: in occasione dell'uscita del film parliamo degli horror più terrificanti mai realizzati: ecco il video.

Hole - L'Abisso: in occasione dell'uscita del film di Lee Cronin, in arrivo nelle sale il prossimo 10 ottobre grazie all'etichetta Midnight Factory, parliamo di questo nuovo horror atteso dai fan del genere.

Presentato in anteprima al Sundance Film Festival, Hole - L'Abisso vede protagonista Sarah (Seana Kerslake) una giovane madre che decide di iniziare una nuova vita insieme a suo figlio Chris (James Quinn Markey) andando a vivere con lui in una casa situata ai margini di un piccolo centro rurale. La loro nuova abitazione confina con una vasta foresta nella quale Sarah scopre una profonda buca. Quando Chris inizia a manifestare strani cambiamenti, Sarah dovrà cercare di capire se questi sono collegati in qualche modo alla minacciosa e sinistra buca vicino casa.

Hole - L'Abisso, clip in esclusiva del film horror di Lee Cronin

Hole - L'abisso: Simone Kirby, Eoin Macken, Steve Wall, Seána Kerslake, Sarah Hanly in una scena del film

Dicevamo che l'uscita di Hole - L'abisso è una delle più attese dai fan dell'horror, questo inizio autunno. E chissà se questo film non riuscirà a lasciare il segno come tanti altri film terrificanti, poi diventati dei cult del genere, e di cui parliamo nel video che potete vedere qui sotto.