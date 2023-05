Hogwarts Legacy: Tom Felton, il Draco Malfoy di Harry Potter, annuncerà qualcosa a breve

Sembra che Tom Felton, interprete di Draco Malfoy nella saga cinematografica di Harry Potter, annuncerà qualcosa a breve a tema Hogwarts Legacy, il videogame della Warner uscito pochi mesi fa su tutte le piattaforme.

Hogwarts Legacy è uno dei giochi più importanti del 2023 e finora ha venduto 15 milioni di copie, accumulando oltre 1 miliardo di dollari di vendite, un risultato già incredibile di per se se consideriamo che fino a pochi giorni fa era disponibile solo per le console di ultima generazione. Mentre dal 5 maggio è disponibile anche per PS4 e Xbox One; dal 25 luglio, poi, sarà disponibile anche per Nintendo Switch.

Detto questo, sembra che ci sia qualcos'altro che bolle in pentola: Tom Felton, sta anticipando qualcosa che ha a che fare proprio con Hogwarts Legacy. È stato pubblicato un nuovo video (via PCGamesN) in cui si sente Sebastian che saluta e dà il benvenuto a una persona nell'ombra tra i Serpeverde. Le luci si accendono e diventa chiaro che si tratta di Tom Felton, che saluta Sebastian a sua volta. Dopodiché, un testo sullo schermo indica che il 9 maggio ci sarà un annuncio sul canale YouTube di Hogwarts Legacy.

È possibile che si tratti solo di un live stream o di un let's play di Tom Felton che gioca a Hogwarts Legacy. È già stato detto che non ci sono piani per i contenuti scaricabili del gioco, ma Warner Bros. ha confermato di considerare Hogwarts Legacy parte di un franchise, il che significa che i sequel sono una garanzia.

Hogwarts Legacy, hacker cracca il gioco e lancia un messaggio: "Sto dalla parte di J.K. Rowling"

Rimanendo sempre sul tema, ricordiamo che HBO Max ha annunciato la produzione di una serie tratta dalla saga di Harry Potter; sarà composta da sette stagioni, ciascuna dedicata a un libro della saga letteraria di J.K. Rowling.