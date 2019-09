Ho qualcosa da dirti: il nuovo show di Enrica Bonaccorti stasera su TV8!

Da stasera su TV8, dal lunedì al venerdì alle 17.30, Enrica Bonaccorti conduce Ho qualcosa da dirti, l'emotainment prodotto da Ballandi Arts in cui sorprese, rivelazioni, scuse, ringraziamenti, rimorsi, rimpianti, piccoli e grandi segreti sono gli ingredienti essenziali di ogni puntata.

La componente emotiva caratterizza la maggior parte delle storie, ma non mancano anche quelle in cui i protagonisti sono divertenti e l'approccio al racconto più leggero e scanzonato. Il programma si svolge in una caffetteria, dove il tempo sembra essersi fermato, un luogo accogliente in cui i protagonisti si sentono a proprio agio, confortanti anche dal garbo e dal sorriso accogliente della padrona di casa. Nel programma convivono e si integrano due diversi linguaggi: quello del racconto vero e proprio, affidato a Enrica Bonaccorti, teso ad approfondire e sviscerare, attraverso le interviste della conduttrice, la storia del protagonista, e quello del reality tradizionale, che permette al pubblico di seguire il momento della rivelazione in tutta la sua autenticità.

Le storie dei protagonisti esplorano i molteplici aspetti del non detto: non solo segreti, ma più in generale qualcosa che finora non si è trovato il modo o il coraggio di raccontare o di condividere. Al centro di ogni puntate si alternano due storie diverse, che differiscono per emozioni, racconto ed età dei protagonisti, ma che vengono però raccontate in maniera parallela, come se avvenissero in contemporanea. Ogni storia si caratterizza dalla medesima struttura: un "prima dell'incontro" e un "dopo l'incontro" con la formula rituale "Ho qualcosa da dirti" a fare da spartiacque, destinata a cambiare per sempre la vita delle persone coinvolte.

Enrica Bonaccorti arriva per la prima volta su TV8. La conduttrice ligure, romana d'adozione, che quest'anno festeggia i 50 anni dal suo esordio come attrice in teatro e negli sceneggiati tv. Nel corso della sua lunga carriera si è affermata prima come conduttrice alla radio (a 25 anni vince la "Maschera d'Argento"), poi come conduttrice in tv e come autrice di canzoni. Ma la scrittura l'accompagna da sempre: è autrice di famosi brani come "La Lontananza" ed "Amara terra mia", portati al successo da Domenico Modugno, della sceneggiatura del film "Cagliostro" e due romanzi pubblicati. Ha raggiunto il successo sia in radio con "Chiamate Roma 3131" e con "Tornando a casa" (Radio Rai), ed in televisione con "Italia Sera", "Pronto, chi gioca?", "Cari genitori" e la prima edizione del varietà "Non è la Rai".

Ispirato al format inglese I've got something to tell you, Ho qualcosa da dirti è un programma prodotto da Ballandi Arts per TV8, nato da un'idea di Mario Paloschi e Dimitri Cocciuti, Capo-Progetto Giona Peduzzi, scritto da Francesco Ventimiglia, autori Yuri Grandone e Luca Pellegrino, supervisione editoriale Susanna Blättler. Prodotto da Claudio Montefusco. Produttore Esecutivo Luca Catalano. Regia di Giorgio Marchesani.