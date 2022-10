Hitman: la produzione del nuovo film di Richard Linklater è finalmente cominciata

Hitman, l'ultimo film di Richard Linklater ha ufficialmente dato il via alla sua produzione a New Orleans. In relazione a tutto ciò AGC Studios ha annunciato che ShivHans Pictures e Monarch Media hanno aderito al progetto come co-finanziatori.

Berlinale 2014 - Richard Linklater con l'orso d'argento per la miglior regia per Boyhood

Nel frattempo il cast di Hitman ha visto dei nuovi ingressi fra le sue fila, con l'aggiunta di Austin Amelio e Retta e Molly Bernard, pronti a lavorare al fianco di Glen Powell e Adria Arjona, precedentemente annunciati nei ruoli di protagonisti.

In base a quello che sappiamo la storia di Hitman si basa su una storia vera, in cui Powell interpreta il ruolo del sicario più ricercato di New Orleans, pur avendo segretamente un onore, lavorando per la polizia. Quando infrangerà il protocollo per aiutare una donna disperata (Arjona), che cerca di scappare da un fidanzato violento, si ritroverà a vivere la vita del tutto differente da ogni sua più rosea aspettativa.

Timothy Olyphant su Hitman - L'assassino

Questa action-comedy proveniente da una storia vera non è nulla di nuovo nelle mani di Richard Linklater, avendo già lavorato con The Newton Boys e altre opere simili. Non ci resta che attendere nuovi dettagli sul progetto Hitman.