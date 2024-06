Hit Man: Glen Powell rivela l'improvvisazione alla base di alcuni dei suoi personaggi

L'ultimo film di Richard Linklater, Hit Man, è stato celebrato ampiamente dalla critica. Il co-sceneggiatore e protagonista del film, Glen Powell, ha rivelato a ComicBook che durante la produzione alcune eccentricità e personalità alternative dei suoi personaggi sono state aggiunte sul momento.

È stato un processo molto pratico, ovviamente, perché Linklater era il suo co-sceneggiatore, quindi entrambi gli autori erano presenti per tutto il tempo in cui venivano apportate le modifiche. Durante una recente intervista Powell ha spiegato cosa aveva in mente quando ha creato quelle identità, rivelando anche quale dei suoi sciocchi personaggi era il preferito della sua co-protagonista Adria Arjona.

Hit Man, Glen Powell si è immerso talmente tanto nel ruolo da ingannare Richard Linklater

Le mille identità del protagonista

La star di Top Gun: Maverick è diventato uno dei protagonisti più popolari di Hollywood negli ultimi anni, e avere nel suo portfolio di sceneggiatore un film acclamato dalla critica come Hit Man non può certo nuocere. Ma oltre alla scrittura, c'è stata una sequenza che ha messo in mostra una serie di personaggi in rapida successione, dando un senso alla sua versatilità come attore.

Hit Man - Killer per caso: il poster italiano del film di Richard Linklater

"Erano tutti così divertenti", ha detto Powell. "La cosa assurda è che, a causa della fretta della pre-produzione, non ho mai avuto la possibilità di mostrare a Rick nessuno di quei personaggi fino a quando non sono sceso dal furgone... Ricordo la conversazione perché stavamo riscrivendo, stavamo provando con il cast. Adria Arjona ha aggiunto molto a questa sceneggiatura, e abbiamo coinvolto tutti gli attori, e tutti contribuiscono, quindi Rick e io scriviamo di notte. Siamo arrivati alla sera prima e lui mi ha detto: 'Ho fiducia che tu abbia capito'. E io: 'Sì, ce l'ho, troveremo una soluzione'. Così ho lavorato su alcune cose, sono sceso dal furgone e mi sono esibito per la troupe quel giorno, ed è stato molto, molto divertente". "So che il preferito di Adria è Tanner", ha aggiunto Powell. "È il ragazzo bifolco che si fa giustizia da solo. C'è qualcosa in quell'identità che la entusiasma".

La sinossi di Hit Man - Killer per caso recita: "Dal regista e scrittore candidato all'Oscar Richard Linklater, co-sceneggiato e interpretato da Glen Powell insieme ad Adria Arjona, arriva Hit Man. Ispirato a un'incredibile storia vera, un sicario incontra la sua vittima in un cliente che gli ruba il cuore e accende una polveriera di inganni, delizie e identità confuse".

Tra i precedenti lavori di scrittura di Powell c'è il cortometraggio J.A.W., del 2011. La prossima serie televisiva, Chad Powers, è attualmente in produzione e vedrà Powell protagonista del progetto oltre che co-sceneggiatore. È stato anche riferito in precedenza che Powell sarebbe stato co-sceneggiatore di un film di Captain Planet. Hit Man arriva su Netflix il 7 giugno.