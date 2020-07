His Dark Materials 2: nel cast anche Bella Ramsey, star de Il trono di spade

In His Dark Materials 2 ci sarà anche Bella Ramsey, l'interprete della giovane Lyanna Mormont nella serie HBO Il Trono di Spade.

Si arricchisce di nuovi innesti il cast di His Dark Materials 2, serie tv creata da Jack Thorne e basata sull'omonima trilogia letteraria di Philip Pullman. La seconda stagione della serie vedrà tra i protagonisti anche Bella Ramsey, conosciuta per aver interpretato Lyanna Mormont in Il trono di spade.

Nonostante la maggior parte delle riprese della seconda stagione siano state girate prima dell'inizio della pandemia, alcune sequenze chiave devono ancora essere completate e proprio in questa seconda fase della lavorazione dovrebbe essere introdotto il personaggio interpretato daBella Ramsey.

Ramsey dovrebbe interpretare il ruolo di Angelica. In La lama sottile Angelica è una ragazza che Lyra e Will incontrano in Cittàgazze, interamente invasa da Spettri mortali; Angelica e i suoi fratelli saranno le prime persone che la coppia vedrà in città.

His Dark Materials - Queste oscure materie racconta le vicende di Lyra Belacqua, una ragazzina che vive nella Oxford di un mondo parallelo.

Bella Ramsey ha debuttato anche al cinema, distinguendosi in pellicole come Judydi Rupert Goold, con protagonista Renée Zellweger nel ruolo di Judy Garland e Resistance - La voce del silenzio, dove Jesse Eisenberg interpreta il celebre mimo Marcel Marceau.