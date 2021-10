Hillary, la serie biografica da stasera su Sky Documentaries

Con interviste esclusive alla protagonista e ad alcuni personaggi chiave della sua vita, Hillary è su Sky Documentaries da stasera alle 21.15, anche in streaming su NOW.

Con interviste esclusive alla protagonista e ad alcuni personaggi chiave della sua vita, privata e non, Hillary è la nuova serie biografica su Sky Documentaries (canali 122 e 402) da stasera 11 ottobre alle 21.15, disponibile anche on demand e in streaming su NOW.

Hillary Clinton è la protagonista di una serie biografica che offre un inedito sguardo sulla figura di una donna che da sempre divide l'opinione pubblica. Con contenuti mai svelati prima della campagna presidenziale del 2016 e momenti biografici, arriva Hillary, un ritratto straordinariamente intimo di una tra le più ammirate e odiate donne pubbliche al mondo.

Hillary: Hillary Clinton in conferenza a Berlino 2020

Ogni informazione sull'ex first lady, ex segretario di stato ed ex candidato presidenziale è influenzata dalla politica, dai media e dai preconcetti. La serie racconta la vita della Clinton cercando di approfondire gli eventi del passato che hanno influenzato la sua carriera politica. Grazie a interviste esclusive con la stessa Hillary Rodham Clinton, Bill Clinton, Chelsea Clinton, oltre ad amici e giornalisti, il biopic narra la sua ascesa al college, il suo matrimonio con Bill, il suo periodo come first lady, senatore, segretario di stato. Una vita densamente piena di drammi e successi, che la regista Nanette Burstein mette in evidenza mostrando la sua personalità più segreta.