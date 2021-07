Hill House protagonista di Halloween Horror Nights, il video del terrificante labirinto ispirato alla serie

La serie Hill House sarà la fonte di ispirazione per il labirinto creato per le Halloween Horror Nights nei parchi della Universal.

Sarà Hill House, come rivela un video, la fonte di ispirazione per l'attrazione principale delle Halloween Horror Nights in programma negli spazi di Universal Orland Resort e Universal Studios Hollywood in autunno.

I fan americani della serie prodotta per Netflix potranno, dal 3 settembre al 31 ottobre a Orlando e dal 9 settembre al 31 ottobre a Hollywood, mettere alla prova il proprio sangue freddo compiendo un percorso da brividi che li immergerà nella storia creata da Mike Flanagan.

Per festeggiare il ritorno dell'appuntamento dedicato a Halloween, cancellato nel 2020, è stato infatti ideato un labirinto che porta gli ospiti del parco di divertimenti a compiere un percorso all'interno della casa al centro della trama di Hill House, la serie creata da Mike Flanagan ispirandosi al classico scritto da Shirley Jackson.

Il filmmaker, commentando la scelta di Universal, ha dichiarato: "Ho amato Halloween Horror Nights da così tanto tempo. Alcuni dei miei ricordi preferiti di Halloween sono legati agli Universal Studios, con me che urlo e rido con i miei amici. Essere incluso in queste fantastiche attività è un tale onore e sono felice che i fan potranno camminare nei corridoi di Hill House a Halloween. Si tratta, senza alcun dubbio, di una delle cose più fantastiche mai successe a noi del team di Intrepid Pictures. Siamo così entusiasti all'idea di visitare nuovamente la Stanza Rossa e speriamo di vedervi tutti lì!".

Negli spazi del labirinto verranno mostrate delle scene iconiche della serie Netflix e ci saranno inoltre apparizioni in ogni angolo che comprendono William Hill - L'uomo alto, il Fantasma del seminterrato, la Signora dal Collo storto e molte altre presenze sovrannaturali.

Per l'occasione, inoltre, sarà messa in vendita una linea di merchandise a tema Hill House.