Hill House 2: Henry Thomas tornerà nella seconda stagione della serie Netflix

Henry Thomas tornerà in Hill House 2, la seconda stagione della serie antologica horror di Netflix.

La nuova stagione si intitolerà The Haunting of Bly Manor, e seguirà nuovi personaggi in una nuova storia. La presenza di Henry Thomas è stata ufficializzata dal creatore della seria Mike Flanagan, che ha comunicato la notizia su Twitter.

I'm beyond thrilled to announce that the inestimable, irreplaceable, invaluable Henry Thomas has joined the cast of THE HAUNTING OF BLY MANOR. — Mike Flanagan (@flanaganfilm) August 28, 2019

The Haunting of Bly Manor si ispira al romanzo horror psicologico gotico di Henry James, The Turn of the Screw (Il giro di vite, in italiano) che si svolge quasi interamente in una vecchia dimora di campagna. Lì, due giovani orfani sono seguiti da una giovane governante da cui è narrata la maggior parte della storia. Come annunciato esclusivamente da Deadline, Victoria Pedretti interpreta la governante, mentre i dettagli sul ruolo di Thomas sono ancora un mistero.

Hill House, una delle scene più inquietanti della serie Netflix

Nella prima stagione di Hill House, Henry Thomas interpretava il giovane Hugh Crain, il capofamiglia che trasferisce la sua famiglia nella dimora di Hill House. A causa di riparazioni inaspettate, la famiglia deve rimanere più a lungo nella casa e la famiglia inizia ad assistere a fenomeni paranormali crescenti che si traducono in una tragica perdita, che li porterà a fuggire. Ventisei anni dopo, i fratelli Crain e il loro estraneo padre si riuniscono, ma quello che hanno vissuto a Hill House ha segnato per sempre le loro vite.