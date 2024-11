Highlander: Henry Cavill interpreterà un guerriero con 500 anni di esperienza nelle arti marziali

Sono passati un bel po' di anni da quando abbiamo saputo dei piani per la star de L'uomo d'acciaio e Mission: Impossible - Fallout, Henry Cavill sarebbe stato il protagonista di un nuovo film di Highlander. La proprietà è rimasta in sospeso per anni e per l'attore di The Witcher questo reboot potrebbe segnare l'inizio di un nuovo franchise fantasy.

I nuovi dettagli sul personaggio di Henry Cavill

Il regista di John Wick, Chad Stahelski, è ancora in lizza per dirigere un film che sarà una rivisitazione moderna della secolare faida tra Connor MacLeod e i suoi potenti immortali. Per coloro che non conoscono la premessa, Highlander li segue in una lotta all'ultimo sangue per assorbire i reciproci poteri. Alla fine, può vincere "solo uno".

In un'intervista con The Direct, il regista ha rivelato che spera di iniziare le riprese "entro la primavera del 2025" e ha condiviso alcuni nuovi intriganti dettagli sulla trama. "Lo porteremo avanti dall'inizio del 1500 negli altopiani fino all'attuale New York e Hong Kong, e vedremo come andrà. C'è una grande opportunità di azione", ha detto Stahelski. "C'è la possibilità di interpretare un personaggio che non molti riescono a interpretare. E si tratta di una storia d'amore, ma non come si pensa. In John Wick ho imparato molto su come piegare un po' la narrazione... un altro tipo di mito".

Ha continuato: "Il mio punto di forza è stato il personaggio di Henry Cavill, un uomo che è stato vivo per oltre 500 anni. È l'ultima persona al mondo che avrebbe voluto trovarsi in questa situazione. Mi ha permesso di coprire un arco narrativo piuttosto ampio. E ho potuto sperimentare con un personaggio che si è allenato per oltre 500 anni e che ha studiato molti tipi di arti marziali".

Varie iterazioni di un nuovo film di Highlander sono esistite dal 2008, con tutti gli attori coinvolti, da Justin Lin a Juan Carlos Fresnadillo, una volta o l'altra. Ora, però, sembra che il prequel/reboot sia più vicino che mai a diventare realtà.