High School Musical, l'ex star del franchise Matt Prokop arrestato per possesso di materiale pedopornografico

L'attore, tra i protagonisti di altri film conosciuti come Puzzole alla riscossa e Conception, è stato incriminato con varie accuse a suo carico.

La star Disney Matt Prokop, è stato arrestato con molteplici accuse, tra cui il possesso di materiale pedopornografico. L'ex star di High School Musical 3 è stato arrestato nella Contea di Victoria, in Texas, come riportato da Fox News Digital.

Matt Prokop è conosciuto principalmente per il ruolo di Jimmie Zara nel terzo film della saga cinematografica che ha spopolato sul grande schermo per anni, al fianco di Zac Efron, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale e Corbin Bleu.

Le accuse a Matt Prokop

Le autorità hanno informato i media che Matt Prokop deve rispondere di quattro capi d'accusa per reati minori, tra cui violazione di cauzione, evasione dalla detenzione e due capi d'accusa per resistenza all'arresto e alla perquisizione.

Inoltre, Prokop rischia un mandato di cattura per aggressione aggravata con arma letale in un caso di violenza domestica o familiare. Oltre a tutte queste accuse, Prokop è stato accusato di possesso di materiale pedopornografico di secondo grado.

I problemi con la legge di Matt Prokop

In passato, Matt Prokop era stato accusato dall'ex fidanzata e co-star in Modern Family Sarah Hyland di abusi verbali e fisici durante la loro relazione quinquennale terminata nel 2014. Secondo la denuncia dell'epoca, Hyland ha accusato Prokop di averla sbattuta contro un veicolo e aver tentato di strangolarla al culmine di una lite nel maggio 2014.

La situazione è degenerata qualche mese dopo, quando Sarah Hyland ha affermato che Prokop aveva minacciato di uccidere il cane e di bruciare la sua casa dopo che lei aveva tentato di porre fine alla relazione. In seguito, Hyland ha ottenuto un'ordinanza restrittiva contro Prokop. I due avevano recitato insieme anche nel film tv Regista di classe. In un'intervista a Variety, Sarah Hyland ha confessato che l'impatto degli abusi è stato duraturo: "Non so se quella parte di una donna guarirà mai completamente da questo" ha dichiarato "È qualcosa che in un certo senso le segna un po' l'anima".