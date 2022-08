High School Musical 3: Ashley Tisdale rievoca una scena su TikTok

Per i più nostalgici, Ashley Tisdale ha rievocato High School Musical 3: Senior Year in un nuovo video su TikTok, dimostrando che un ritorno al passato è possibile e a volte basta poco per ottenerlo: un cellulare, un'applicazione ed entusiasmo a palate.

La scena richiamata è quella dove Sharpay Evans e suo fratello gemello, Ryan, sono seduti in mensa e iniziano a cantare (e ballare) il brano I Want It All. Nel filmato però Lucas Grabeel, colui che l'ha affiancata per tutti i sequel del musical del 2006, compreso lo spin-off La favolosa avventura di Sharpay, è stato sostituito dal TikToker Chris Olsen.

Molti noteranno che il tentativo di sincronizzare il movimento delle labbra con il testo della canzone non è riuscito alla perfezione, ma di certo non possiamo dire che il duo non ci abbia provato. Anche l'ambientazione è molto diversa, così come non potrebbe mai sfuggire all'occhio dei fan che la loro esibizione sia più contenuta rispetto all'originale. D'altronde lo spazio è quel che è e la videocamera del telefono non ha un raggio d'azione infinito. L'importante è il risultato finale: frizzante e divertente, come potete vedere cliccando su questo link e nel video qui sotto.

Ashley Tisdale è nota per aver partecipato a numerose produzioni televisive e cinematografiche, impersonando però sempre ruoli secondari. Con oltre 100 pubblicità all'attivo, ha ottenuto il successo grazie alle serie TV di Disney Channel, come Zack e Cody al Grand Hotel, in cui recitava nei panni di Maddie Fitzpatrick, e Hannah Montana. Nel frattempo l'attrice ha investito anche sul canto, prendendo parte ai film di High School Musical, che seguivano un gruppo di liceali nelle loro avventure quotidiane.

Di recente, lo ricordiamo, Disney+ ha reso disponibile la terza stagione di High School Musical: The Musical - La serie, che vede tra i suoi protagonisti anche Corbin Bleu, volto di Chad Danforth nell'originale. L'attore è presente come guest star e interpreta la parte del personaggio che lo rese famoso nel 2006. Ashley Tisdale invece non ha più ripreso le vesti di Sharpay, ma chissà: in futuro potremmo vederne delle belle.

