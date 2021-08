He's All That, su Netflix in streaming da oggi

He's All That, nuova versione del teen movie Kiss Me, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 27 agosto 2021 per tutti gli utenti abbonati!

Padgett Sawyer è una giovane stella: idolo della scuola, influencer in ascesa e protagonista sulle piattaforme social. Tutti la seguono e tutti la vorrebbero imitare, ma lei inventa sempre qualche novità di stile che riesce a renderla unica. Un giorno, però, l'amara sorpresa: dopo aver avuto qualche indizio, trova il suo fidanzato in atteggiamenti inequivocabili con un'altra ragazza. Il tradimento è un brutto colpo per l'immagine "perfetta" di Padgett, che dovrà trovare il modo di rilanciarsi il prima possibile.

He's All That: Tanner Buchanan e Annie Jacob in una scena

L'illuminazione arriverà presto: Padgett deciderà di sostituire il suo ex con un altro fidanzato, ma stavolta costruito ad arte. La scelta ricadrà sullo studente più "sfigato" della scuola, deriso ed evitato da tutti per la sua innocente ingenuità. Nessuno, tantomeno Padgett, può immaginare come, con le giuste indicazioni, anche il brutto anatroccolo possa diventare un inaspettato principe azzurro di cui innamorarsi...

