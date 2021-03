Hereditary: Milly Shapiro risponde ai commenti negativi sul suo aspetto

Dopo quasi tre anni Milly Shapiro ha risposto ai commenti negativi, ricevuti nel 2018, a causa del suo aspetto in Hereditary - Le radici del male.

Milly Shapiro, la star di Hereditary - Le radici del male, ha risposto ai commenti negativi che ha ricevuto nel 2018 a causa del suo aspetto. Milly ha interpretato il ruolo di Charlie, una giovane ragazza che rimane turbata dal soprannaturale dopo la morte di sua nonna.

Milly ha creato un video, in seguito pubblicato su TikTok, con una colonna sonora molto espressiva in cui ha manifestato la frustrazione che ha provato a causa delle persone che pubblicano commenti negativi sul suo aspetto sotto il trailer del film.

Nella didascalia del video Milly ha scritto: "Ecco cosa si prova ad essere in un film e interpretare un personaggio, scritto dai cineasti per far si che tu mostri il peggio di te dal punto di vista estetico e poi milioni e milioni di persone lo vedono."

Ad accompagnare il video c'era anche una seconda didascalia in cui Milly è andata più nel dettaglio, parlando della sua esperienza ha scritto: "Ricordo solo che quando è uscito il trailer, uno dei primi tre commenti, quelli con più like, riguardava il mio aspetto, l'utente mi prendeva in giro perché ero brutta".