Here Today: Billy Crystal e Tiffany Haddish nel trailer della commedia

Sony Pictures ha svelato il trailer di Here Today, commedia interpretata dal mattatore Billy Crystal e da Tiffany Haddish. Il video anticipa l'inattesa amicizia tra una cantante e un anziano autore comico che cambierà per il meglio le loro esistenze.

Basato sul racconto di Alan Zweibel, The Prize, il film è diretto da Billy Crystal da una sceneggiatura che ha co-adattato con il collega, ex allievo del Saturday Night Live, Zweibel. Questo, per l'attore, segna il primo progetto da regista da molto tempo, la sua ultima regia era il dramma sportivo del 2001 intitolato 61*.

In Here Today, il veterano autore comico Charlie Burnz incontra a New York la cantante Emma Payge. Tra i due nascerà un'amicizia improbabile che si trasformerà in un legame speciale e commovente ridefinendo il significato di amore e fiducia.

Nel cast del film Billy Crystal, Tiffany Haddish, Penn Badgley, Laura Benanti, Louisa Krause, Anna Deavere Smith e Nyambi Nyambi.