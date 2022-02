Tom Hanks, Robert Zemeckis e Eric Roth: il team di Forrest Gump si riunisce per il film "Here"

Oltre trent'anni dopo Forrest Gump, Tom Hanks si riunirà al regista Robert Zemeckis e allo sceneggiatore Eric Roth per realizzare Here, un nuovo film basato sull'omonima graphic novel di Richard McGuire.

Questa settimana, Deadline ha riportato in esclusiva che studi e streamer starebbero tenendo d'occhio Here, un adattamento della celebre graphic novel di Richard McGuire, che riunirà il trio delle meraviglie che nel 1994 ha dato vita all'intramontabile Forrest Gump, grazie al quale tutti e tre hanno vinto un Oscar. Nel caso di Here, dunque, Tom Hanks reciterà, Robert Zemeckis dirigerà ed Eric Roth firmerà la sceneggiatura insieme a Zemeckis.

La graphic novel Here è incentrata in un'unica stanza e si concentra sulle tante persone che vi hanno abitato nel corso del tempo, dal passato al lontano futuro. Si parla già di un film di grande valore, ricco di cuore e sentimento, che sarà prodotto da Playtone e ImageMovers. L'asta per assicurarsi i diritti dell'opera è mediata da CAA, che rappresenta Hanks, Playtone e Roth, e WME, che rappresenta Zemeckis e ImageMovers.

Per quanto riguarda Tom Hanks, ricordiamo che reciterà presto in un film biografico su Elvis, diretto da Baz Luhrmann. L'attore interpreterà il ruolo del colonnello Tom Parker, il famigerato manager musicale che scoprì Elvis e che gli fece firmare il suo primo contratto con la RCA. A proposito della performance di Tom, Luhrmann ha spiegato: "Quando si tratta del colonnello... beh, una delle grandi gioie della vita è lavorare con attori noti che sono famosi per delle specifiche caratteristiche. Il motivo è che quando lavori con uno come Tom, che è la Rolls Royce degli attori, la cosa più entusiasmante è indirizzarlo verso qualcosa di preciso e lasciarlo fare, affinché inizi a suonare una nuova corda del suo strumento. E penso che questa sia una cosa elettrizzante da vedere".