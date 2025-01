Henry Winkler: la sua teoria sul "piromane" all'origine dei roghi di Los Angeles diventa virale

La star di Happy Days Henry Winkler ha diffuso una 'teoria del complotto' legata a un ipotetico piromane all'origine degli incendi di Los Angeles, teoria divenuta rapidamente virale sui social media.

In un post su X, l'interprete del mitico Fonzie ha scritto: "C'è un piromane a Los Angeles! Che tu sia maledetto per il dolore che hai causato!!!".

A sostegno della sua teoria, l'attore ha poi condiviso alcuni post relativi all'arresto di un senzatetto, sospettato di aver causato l'incendio di Kenneth, che è scoppiato all'inizio della giornata di giovedì sulle colline di West Hollywood.

Tuttavia, la spaventosa teoria di Winkler ha suscitato reazioni contrastanti, visto che secondo vari esperti la maggior parte degli incendi attualmente in corso sarebbe stata causata da condizioni di siccità e forti venti.

I funzionari dei vigili del fuoco di Los Angeles hanno dichuarato di non aver trovato prove credibili di incendio doloso, come ha riferito TMZ giovedì pomeriggio. L'indagine sulle cause degli incendi che hanno devastato vari quartieri di Los Angeles è attualmente in corso.

Il complotto contro L.A.

Henry Winkler non è la sola star convinta che l'origine dei roghi di Los Angeles sia 'umana'. Anche Josh Gad ha suggerito che un piromane potrebbe essere la causa degli incendi in un post su Threads in cui ha scritto: "Temo che questo incendio sulle colline di Hollywood sia doloso."

La sua affermazione avrebbe trovato sponda nell'attrice di Community e Inside Out 2, Yvette Nicole Brown, che ha scritto: "Temo la stessa cosa, Josh", aggiungendo poi: "È ora di iniziare a considerare che alcuni di questi incendi potrebbero essere stati causati da qualcuno. Questo incendio esploso al tramonto sembra molto sospetto. Incendio doloso."

La giornalista Jemele Hill ha aggiunto sotto il post di Brown su Threads: "Sono sicuramente ambientati in altre parti di Los Angeles. Ci sono stati due incendi vicino a dove vivo (zona di Inglewood) che non sono vicini a nessuna di queste zone calde. I nativi californiani mi hanno detto che questo è ciò che sfortunatamente accade quando scoppia un incendio. Le persone malvagie mettono in pericolo gli altri solo per vedere la calamità".

Naturalmente c'è chi ha respinto queste teorie di complotto ritenendole inutili e dannose e criticando apertamente i sostenitori.

"È irresponsabile pubblicare questo post. Sei una persona influente e speculare senza prove è orribile e non serve assolutamente a nulla"-, ha scritto un commentatore di Threads sotto il post di Josh Gad."Considerando i venti e i MOLTI fuochi intorno, potrebbe benissimo essere colpa della brace. Pensa a cancellare questo post."