Henry Winkler sorpreso dal ricordo di Robert De Niro sul loro primo incontro: "Mi è caduta la fotocamera"

La star di Happy Days ha raccontato l'aneddoto che riguarda il momento in cui conobbe l'illustre collega.

Henry Winkler ha partecipato da ospite al nuovo episodio del podcast Let's Talk off Camera con Kelly Ripa e nel corso dell'intervista ha raccontato quella che lui considera una delle sue storie preferite di Hollywood.

Si tratta dell'incontro con Robert De Niro e della memoria ferrea che dimostrò l'ultima volta che si incrociarono, quando ricordò perfettamente la prima volta che conobbe l'interprete di Artur Fonzarelli nello show in onda a cavallo tra gli anni '70 e gli anni '80.

Un incontro indimenticabile

"Ron Howard e io stavamo camminando per strada alla Paramount [durante una pausa dalle riprese di Happy Days]" ha ricordato Winkler "Appoggiato allo stipite della porta c'era Robert De Niro, stava facendo una scena de Il padrino - Parte II".

Robert De Niro in una scena di Il padrino - Parte II

A quel punto Henry Winkler si rivolse al collega:"Ho detto a Ron che dovevamo andare a salutarlo". Negli anni '70, Winkler era già un attore affermato mentre De Niro era l'astro nascente del cinema. La star di Happy Days ha dichiarato che Mean Streets di Martin Scorsese fu il primo film per il quale fu invitato ad una proiezione privata.

"Quindi, ci avviciniamo, salutiamo e quando stiamo per andarcene mi giro e gli dico 'Signor De Niro, devo proprio dirglielo, lei usa la parola 'f*k' meglio di chiunque altro sul pianeta". Decenni dopo, i due si ritrovarono ad un'anteprima e De Niro ricordava perfettamente quella conversazione.

"Al party della première, io e mia moglie ci dirigiamo verso il fondo della sala, e contro la parete Robert De Niro indossava uno di quei cappelli irlandesi. Mi avvicino a lui, mi giro e mi appoggio al muro. Lo guardo e gli dico che dovevo chiedergli per forza un selfie. Lui acconsentì, presi la mia fotocamera, feci il selfie e lui disse '40 anni fa mi hai detto che usavo la parola 'f***' meglio di chiunque altro. Ho lasciato cadere la fotocamera. Ho pensato 'Si ricorda, oh mio Dio, esisto, è una cosa incredibile'. Ecco la mia grande storia" ha concluso Henry Winkler, vincitore dell'Emmy Award per Barry.