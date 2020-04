Henry Danger: ecco quale superpotere vorrebbero i fan della serie su Super!

Henry Danger è una delle serie più amate dai ragazzi di Super! Le nuove puntate della 5a stagione, saranno in onda dal 6 al 21 Aprile dal lunedì al giovedì alle ore 20:00, solo su Super!, canale 47 del digitale terrestre e 625 di Sky, vedremo cose mai viste: ma che superpotere vorrebbero i fan della serie?

In questi giorni Super! ha chiesto ai ragazzi tramite il sito di immaginare di essere un supereroe come Capitan Man e di raccontare quale "Super!Potere!" vorrebbero avere. Ad oggi sono arrivati oltre 500 messaggi, il superpotere più citato è stato il teletraporto, insieme all'invisibilità e la capacità di leggere nel pensiero. Viene tanto citato anche il super potere di Henry l'ipermotilità, che gli permette di schivare gli attacchi dei cattivi.

Locandina di Henry Danger

Molti messaggi ricevuti sostengono la campagna #iorestoacasa e sono legati al periodo e all'evidente emergenza che stiamo vivendo, per i ragazzi è difficile comprendere una situazione che non ha precedenti e vorrebbero trovare una soluzione. Henry Danger, con i suoi personaggi e le avventure tra mondo reale e super poteri, appassiona un pubblico che è cresciuto con le avventure di Jace Norman, che interpreta Kid Danger, braccio destro di Capitan Man. Henry Hart, un adolescente che vive e studia nella città di Swellview insieme alla sua famiglia, è alla ricerca di un lavoro. Si reca quindi al negozio "Junk'N'Stuff" credendo di dover fare il commesso e invece conosce il supereroe Capitan Man, che lo assume come assistente col nome di Kid Danger, alla condizione di non rivelare a nessuno la sua vera identità.

Nei nuovi episodi della 5a stagione vedremo la puntata dedicata al grande rapimento di Henry. Ed inoltre, Piper invita a cena Billy, il suo ragazzo, con la famiglia ed Henry scoprirà che non solo Billy è il fratello di Mitch Bilsky, ma anche del criminale Jeff! Continuano, inoltre, gli appuntamenti con Matteo Markus Bok: mercoledì 8 aprile alle 15.00 farà una nuova diretta sull'account Instagram @officialsupertv. L'obiettivo sarà sentirsi #LontaniMaVicini. Matteo farà una chiacchierata con tutti gli amici di Super!, coinvolgendo altri amici creator per sostenere la campagna #VinciamoNoi lanciata con il brano originale scritto e cantato da Bok "Non ci avrai". Il progetto sostiene la raccolta fondi a favore della Croce Rossa e degli ospedali italiani in prima linea.

Kids Together è la campagna globale, sostenuta anche a livello italiano con aggiunta del messaggio locale #lontanimavicini, ed è la declinazione di Nickelodeon della campagna globale #Alonetogether e #Iorestoacasa. L'iniziativa promuove messaggi positivi, legati al rispetto delle regole e al valore da dare al tempo trascorso in casa, come spazio per restare in contatto con le altre persone e per riscoprire il legame all'interno delle famiglie. Attraverso hashtag e iniziative differenziate per tipologia ed età di spettatori, la campagna social conferma - in Italia così come a livello globale - la vocazione di ViacomCBS all'intrattenimento di qualità, come veicolo di contenuti capaci di interpretare la realtà e di raccontarla alle persone, in uno spirito di servizio e di vicinanza

I contenuti di #KidsTogether e #LontaniMaVicini, sono disponibili sugli schermi di NickJr, Sky 603, Nickelodeon, Sky 605, Super!, canale 47 del digitale terrestre e 625 di Sky, e anche online su tutte le piattaforme NickJr, Nickelodeon e Super!