Henry Cavill: Superman lo ha aiutato a scegliere la squadra di football da tifare

Henry Cavill ha un criterio particolare di decidere per quale squadra di football americano fare il tifo: tramite Superman! L'attore britannico, che dello sport nazionale d'oltreoceano si dice essere un gran fan, ha scelto la sua squadra preferita in base al supereroe da lui interpretato sul grande schermo.

Come se non fosse già evidente il suo attaccamento nei confronti del personaggio che ha interpretato nei tre film targati Warner Bros./DC Films - di cui ha recentemente parlato anche in altra sede, ribadendo come gli piacerebbe continuare a esplorare il percorso di crescita dell'eroe -, Henry Cavill ha raccontato a Jimmy Kimmel come sia stato proprio Superman a influenzare la scelta di tifare per i Kansas City Chiefs: "Beh, ho cominciato a guardare il football americano, e mi sono iniziato ad appassionare allo sport. E a un certo punto ho realizzato di dover scegliere un team. L'unico modo in cui avrei potuto prendere una tale decisione, però, sarebbe stato tenendo conto di qualcosa che non sarebbe mai cambiata e non, per dire, 'Al mio amico piace questa squadra, e la inizio a tifare pure io'. E così ho pensato che un aspetto che, in un modo o nell'altro, non sarebbe mai cambiato nella mia vita sarebbe stato Superman. E così mi sono detto 'Superman è del Kansas, e le persone del Kansas tifano i Chiefs...'". "Così hai pensato che se Superman fosse un fan di football..." incalza Kimmel. "Oh, sarebbe sicuramente stato un fan dei Chiefs! Al 100%" conclude l'attore.

Batman v Superman: Henry Cavill e Amy Adams interpretano Clark e Lois

"In effetti... Wow! Questo sì che è bizzarro!" commenta il presentatore, che la sera dopo suggerirà a Tom Holland, ispirato dalla conversazione con Cavill, di assegnare un supereroe a ogni squadra di football: "I Patriots hanno già Captain America, perché Chris Evans è un loro fan sfegatato. Tu potresti tifare per i Browns, dato che hai detto che sei andato a vederli coi Russo durante le riprese di Cherry. Superman ha i Kansas City Chiefs, Aquaman... I Dolphins? Ci starebbe! E i Seattle Seahawks... Pratt è un loro fan, ma dovrebbero essere di Hawkeye!".

Non sappiamo cosa accadrà in futuro in casa DC, né se Cavill tornerà effettivamente a interpretare ancora l'Uomo d'Acciaio, ma dobbiamo ammettere che in pochi mostrerebbero una tale dedizione al personaggio.

Henry Cavill sarà a breve sugli schermi di casa vostra per la serie Netflix The Witcher, disponibile dal 20 dicembre sulla piattaforma streaming.