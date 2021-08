Henry Cavill ricorda il provino per James Bond: "Mi dissero che ero troppo paffuto"

In attesa di scoprire chi sostituirà Daniel Craig nel ruolo di James Bond, Henry Cavill ha raccontato che nel 2005, durante il provino per la parte, gli dissero che era troppo paffuto e questo lo ha spinto a lavorare molto sul suo fisico, fino ad ottenere i risultati che oggi tutti conosciamo.

Il ruolo di James Bond sarà ricoperto da un nuovo attore dopo l'uscita di No Time to Die, il film diretto da Cary Fukunaga che porterà l'attore Daniel Craig a dire addio alla celebre spia segreta dopo più di quindici anni. In attesa di scoprire chi raccoglierà il prestigioso testimone, Henry Cavill ha ricordato l'audizione sostenuta nel 2005 per ottenere la parte e si è detto contento per il fatto di non essere stato scelto all'epoca.

Poco prima che Daniel Craig diventasse James Bond, diverse star si sono sottoposte ad un provino per poter ricoprire il ruolo dell'iconico personaggio del grande schermo. Tra questi c'era anche Henry Cavill, divenuto poi l'interprete di Superman nel DCEU. All'epoca, però, la sua audizione non andò affatto bene e lui stesso ha ricordato cosa accadde in quell'occasione. "Probabilmente avrei potuto prepararmi meglio per l'audizione di Bond", ha dichiarato l'attore, aggiungendo: "Ricordo che il regista, Martin Campbell, disse: 'Sembri un po' troppo paffuto, Henry'. Non sapevo come allenarmi o stare a dieta. E sono contento che Martin abbia detto qualcosa perché di solito rispondo bene alla verità. Mi aiuta a migliorare". La star americana ha poi confessato: "So cosa si prova a passare da fuori forma a in forma, quando poi ti guardi e pensi 'Ben fatto'. Non è che io sia un dio, sono solo orgoglioso dei risultati che ho ottenuto. E poi puoi toglierti i vestiti di fronte alla tua dolce metà che ti guarderà e dirà 'Dannazione, tu stai benissimo!' e tu penserai 'Sì! Sto rendendo felici le altre persone'".

Nonostante la sua delusione per non aver ottenuto il ruolo di una vita in Casino Royale, Cavill ha rivelato che alla fine è contento di non aver superato il provino. Parlando allo show di The Graham Norton, ha detto: "Essenzialmente, mi sono avvicinato ad un sacco di altre cose senza ottenerle. Ma è divertente che la gente pensi che sia una brutta cosa. A Hollywood, o nell'industria della recitazione in generale, tutti cercano di ottenere un ruolo e non necessariamente lo ottengono. Avere l'opportunità di essere sotto i riflettori, perdendo anche ruoli importanti, è in realtà una cosa buona piuttosto che una cosa negativa".