Henry Cavill e il provino per Bond: 'Il regista lo aveva scelto, ma Barbara Broccoli preferiva Daniel Craig'

Nel corso della campagna promozionale di Argylle, la sua nuova spy-comedy, Matthew Vaughn ha svelato per la prima volta in assoluto perché Henry Cavill non venne scelto come nuovo James Bond quando gli venne preferito Daniel Craig.

Al regista è stato chiesto di raccontare la prima volta che è entrato in contatto con Cavill, protagonista del suo ultimo film da oggi nelle sale.

Vaughn ha dichiarato di aver incontrato Daniel Craig durante la sua preparazione a Casino Royale e di aver scoperto perché la produttrice della saga di James Bond, Barbara Broccoli, alla fine scelse Craig, nonostante il regista Martin Campbell avesse preferito il provino di Cavill.

"È stato davvero bizzarro perché, quando Henry stava facendo il provino per Bond, io ero ai Pinewood Studios, e anche Daniel, nello stesso periodo, e quando andavo a trovarlo lui mi diceva cosa stava succedendo. Mi raccontava di questo giovane Henry Cavill, di cui stavano vedendo il provino. E... non avevamo ancora fatto Stardust. ... Ma è così che è entrato nel mio radar. Pensavo: 'Chi è questo tizio che è arrivato a giocarsi il ruolo Bond?'. È così che ti ho scoperto".

Argylle - La Super Spia, Henry Cavill: "Non so se il film possa impedirmi di diventare James Bond"

Vaughn ha proseguito: "So che il regista ha preferito il tuo provino, ma Barbara [Broccoli] aveva adorato Layer Cake. E hanno deciso che Cavill era troppo giovane. Probabilmente non avrei dovuto raccontarlo, ma comunque [la Eon] non è molto interessata a me, quindi cosa ho da perdere? Ma sarebbe stato bravissimo".

Su queste pagine potete leggere la recensione di Argylle, da oggi nelle sale italiane.