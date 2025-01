Henry Cavill è diventato papà: nato il primo figlio con la fidanzata Natalie Viscuso

Henry Cavill e la sua fidanzata Natalie Viscuso hanno dato il benvenuto al loro primo figlio insieme, come riportato dalla rivista PEOPLE.

Non sono stati diffusi ulteriori dettagli, ma le foto pubblicate dal Daily Mail sabato 18 gennaio mostrano la coppia mentre spinge un passeggino in Australia, dove Cavill sta girando l'adattamento live-action di Voltron.

L'ex-interprete di Superman nel defunto DC Extended Universe aveva confermato che lui e Viscuso erano in attesa del primo figlio nell'aprile 2024, durante l'anteprima del suo film diretto da Guy Ritchie, Il ministero della guerra sporca.

L'emozione di diventare padre per l'ex-Superman

"Sono molto emozionato. Sia io che Natalie siamo al settimo cielo. Sono sicuro che vedrete molto di più", aveva dichiarato all'epoca ad Access Hollywood. Fedele alla sua promessa, Cavill ha poi dato la notizia ai suoi follower su Instagram, giusto in tempo per la festa del papà.

Cavill, futuro padre, aveva poi condiviso uno scatto di sé stesso davanti alla culla del bambino, chiedendo ai suoi follower un consiglio paterno: "Buona festa del papà a tutti i papà", aveva scritto nella didascalia della foto. "A quanto pare presto mi unirò alla vostra schiera di padri! Qualche consiglio?".

L'attore aveva anche fatto riferimento all'imminente adattamento del gioco da tavolo Warhammer 40.000, che sta producendo insieme a Viscuso, aggiungendo: "E non preoccupatevi, non ci saranno cuscini nella culla quando arriverà il piccolo, ma solo colla e forbici per costruire le miniature di Warhammer".