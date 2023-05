Henry Cavill, Jake Gyllenhaal ed Eiza Gonzalez star del nuovo film di Guy Ritchie

Henry Cavill collaborerà nuovamente con Guy Ritchie in occasione di un nuovo progetto, di cui non è stato svelato il titolo ufficiale.

L'action movie sarà presentato ai potenziali finanziatori e distributori al Mercato di Cannes e avrà un budget molto elevato.

I primi dettagli dell'action movie

Secondo le fonti di Deadline, il film avrà come star Henry Cavill, Jake Gyllenhaal ed Eiza González.

Il progetto sembra abbia il tradizionale umorismo che contraddistingue Guy Ritchiee seguirà quello che accade a due specialisti in salvataggi che devono pianificare una via di fuga per una negoziatrice molto esperta e impegnata in una missione di alto livello.

Gyllenhaal ha recentemente collaborato con il filmmaker in occasione di The Covenant, mentre Cavill e Gonzalez sono stati impegnati con il regista nelle riprese del film The Ministry of Ungentlemanly Warfare.

Le riprese inizieranno in Spagna durante l'estate.

Guy Ritchie: un regista spudoratamente pop

La dichiarazione di Guy Ritchie

Guy Ritchie, che ha scritto la sceneggiatura e sarà uno dei produttori, ha dichiarato: "C'è qualcosa di speciale che accade quando collabori regolarmente con gli stessi partner: costruisci una conoscenza e una fiducia che permette a tutti di dare il meglio. Jake, Henry ed Eiza sono degli attori incredibilmente talentuosi, impegnati e coinvolgenti. Sarà un film pieno d'azione intellettualmente stimolante e fisicamente spettacolare".