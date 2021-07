Henry Cavill protagonista del film The Rosie Project

Henry Cavill sarà il protagonista di The Rosie Project, il film tratto dal romanzo di Graeme Simison che nel 2015 sembrava essere destinato ad arrivare sul grande schermo grazie a Richard Linklater.

L'attore, per chi ha letto il libro, sembra una scelta poco aderente a quanto raccontato tra le pagine, ma per ora non sono stati svelati eventuali modifiche alla storia originale.

Batman v Superman: Henry Cavill in una scena del nuovo trailer

Steve Falk sarà regista e sceneggiatore di The Rosie Project e al centro della trama ci sarà un professore universitario (Henry Cavill) che crea un elaborato questionario nel tentativo di trovare la moglie perfetta. La situazione gli sfuggirà però di mano quando incontrerà una donna che non corrisponde ai requisiti che cerca, ma potrebbe essere perfetta per lui.

Nel team della produzione ci saranno Matt Tolmach e Michael Costigan.

La star di The Witcher prossimamente dovrebbe essere impegnato anche nelle riprese del reboot di Highlander e del sequel di Enola Holmes, in cui ha la parte di Sherlock Holmes.

Nel 2015 l'adattamento di The Rosie Project era passato dalle mani di Phil Lord e Chris Miller a quelle di Richard Linklater a causa degli impegni dei due registi con Solo: A Star Wars Story. La protagonista avrebbe dovuto essere Jennifer Lawrence, mentre non era stato svelato il nome dell'attore che avrebbe potuto interpretare il personaggio principale.