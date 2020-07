Henry Cavill costruisce un PC in casa, ecco il video

Henry Cavill ha condiviso online un video che mostra il suo impegno nell'assemblare un PC, affrontando anche dei contrattempi e dovendo cercare di inserire tutti gli elementi nel modo corretto senza danneggiarli.

Il filmato pubblicato su Instagram è accompagnato da una didascalia in cui dichiara: "Tutte le parti. Questo tipo di materiale non è per tutti... Gli spettatori sono avvisati. Potreste vedere molte parti che non avete mai visto prima".

La star di the Witcher ha scelto il brano You're the First, the Last, My Everything come colonna sonora della sua "impresa", suddivisa in vari capitoli. Henry Cavill viene mostrato durante la sua lunga giornata trascorsa mentre monta tutti i pezzi e si rende conto di aver compiuto qualche errore.

Il video svela quindi se la star è riuscita nella sua impresa di ottenere un computer perfettamente funzionante.

Henry Cavill avrà comunque ancora del tempo libero per sperimentare con la tecnologia e trascorrere il suo tempo mettendosi alla prova in veste di informatico: le riprese della seconda stagione di The Witcher riprenderanno il 17 agosto, tra un mese.