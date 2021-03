Hello Kitty: Jennifer Coyle e Leo Matsuda registi del film che unisce animazione e live-action

Hello Kitty sarà al centro di un nuovo film prodottto da New Line che sarà realizzato con un mix di riprese dal vivo e animazione.

I dettagli della trama riguardante l'iconico personaggio giapponese non sono stati rivelati e Deadline svela che lo studio ha cercato per oltre cinque anni di ottenere i diritti necessari a realizzare un lungometraggio.

Il progetto dedicato a Hello Kitty sarà diretto da Jennifer Coyle e Leo Matsuda. La sceneggiatura, invece, è stata scritta da Lindsey Beer.

I due filmmaker hanno lavorato a lungo nel campo dell'animazione e hanno prodotto vari show televisivi.

Coyle recentemente ha avuto l'incarico di supervising producer della serie Harley Quinn e ha firmato la regia di show come Bob's Burgers, King of the Hill e The Spectacular Spider-Man. Matsuda, invece, ha fatto parte del team di Big Hero 6, Zootropolis, Ralph Spaccatutto e Abominable. Il regista, inoltre ha diretto il corto Inner Workings e il film Yokai Samba.

Richard Brener, presidente di New Line, ha dichiarato: "Siamo stati estremamente fortunati nell'aver trovato in Jennifer e Leo due registi che, non solo condivisono un profondo legame nei confronti degli indimenticabili personaggi che Shintaro Tsuji e Sanrio hanno creato nel corso di oltre 40 anni con Hello Kitty e i suoi amici, ma hanno anche l'immaginazione, il talento e il cuore per portare in vita questo mondo iconico sul grande schermo".