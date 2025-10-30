Hello Kitty come Barbie: Warner Bros. vuole un altro film dal successo facile al box-office?

Dopo diversi anni di sviluppo, Warner Bros. Pictures Animation e New Line Cinema stanno finalmente portando avanti il film incentrato sul franchise di Hello Kitty, la cui uscita è prevista per il 21 luglio 2028.

L'intenzione dello studio è quella di cavalcare l'onda del successo ottenuto con Barbie e insistere su nuove proprietà intellettuali ma dallo spirito affine. "Hello Hollywood #HelloKittyMovie arriverà nei cinema il 21 luglio 2028!", ha annunciato mercoledì lo studio in un post su Instagram.

"Il film segna il debutto cinematografico di Hello Kitty a Hollywood, dove lei e i suoi amici intraprendono un'avventura cinematografica che sicuramente delizierà il pubblico di tutte le età", ha dichiarato lo studio in un comunicato. La speranza è quindi quella di avere tra le mani un probabile nuovo successo mondiale al box-office.

Hello Kitty con gli altri personaggi della Sanrio

Hello Kitty, la storia del franchise giapponese

La giapponese Sanrio ha introdotto per la prima volta l'adorabile gattina dalla testa grande nel 1974 e ha rapidamente dato il via a un vero e proprio boom commerciale, con interi negozi dedicati a migliaia di articoli con il marchio Hello Kitty e i suoi amici, come Dear Daniel e il suo alter ego supereroe Ichigoman.

In Giappone c'è un parco a tema Hello Kitty, caffè Hello Kitty, decine di videogiochi e numerose collaborazioni per abbigliamento di alta gamma e altri prodotti destinati agli adulti.

Il progetto del film in lingua inglese è stato annunciato per la prima volta dalla New Line nel 2019 ed è stata la prima volta che la Sanrio ha concesso i diritti cinematografici del classico gatto. Non è ancora noto se Kitty White (sì, ha un cognome) parlerà nel film, ma non avendo la bocca, finora è rimasta completamente in silenzio in diverse serie animate sulle sue avventure. Sanrio ha concesso in licenza anche i diritti di altri personaggi, tra cui il personaggio dell'uovo rotto Gudetama, il personaggio del coniglio My Melody e Little Twin Stars, quindi non sarebbe sorprendente vederli recitare nel film insieme a Hello Kitty.

Barbie: Margot Robbie in un'immagine

Chi si occuperà di realizzare il film Warner?

Leo Matsuda sarà il regista del film, mentre Dana Fox (Wicked) ha scritto l'ultima bozza della sceneggiatura, che probabilmente verrà rimaneggiata ancora prima dell'inizio della produzione vera e propria. Matsuda ha diretto il cortometraggio Inner Workings e ha lavorato come story artist in film quali Zootropolis e Ralph Spaccatutto.

Il produttore Beau Flynn della FlynnPictureCo. ha lavorato per quasi un decennio con il fondatore della Sanrio Shintaro Tsuji per ottenere i diritti sul personaggio. Shelby Thomas supervisionerà il progetto per conto della FlynnPictureCo.